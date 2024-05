Inter, dopo Verona incontro tra Inzaghi e la dirigenza! Obiettivi chiari

L’Inter oggi chiuderà definitivamente la sua stagione con l’ultima partita in programma, quella in casa del Verona. Dopodiché, sarà tempo di bilanci e soprattutto di programmazione verso il futuro. Con il passaggio da Suning a Oaktree, diversi saranno i punti da mettere in chiaro, a partire dal mercato.

INCONTRO IN PROGRAMMA – Dopo l’ultimo atto del campionato contro il Verona, l’Inter si prepara a una settimana decisiva non solo per tracciare un bilancio della stagione appena conclusa, ma anche per delineare le strategie future sotto la guida della nuova proprietà. Al termine della partita di oggi al Bentegodi, che vedrà i nerazzurri impegnati contro il Verona, l’attenzione si sposterà rapidamente su un incontro cruciale previsto nei prossimi giorni. Simone Inzaghi, si riunirà con la dirigenza per analizzare i risultati ottenuti quest’anno e discutere le linee guida per il futuro. Questo incontro sarà particolarmente significativo, poiché rappresenterà il primo vero confronto tra lo staff tecnico e la nuova proprietà del club. Beppe Marotta e Piero Ausilio avranno modo di illustrare i loro progetti e le loro idee per mantenere l’Inter ai vertici del calcio italiano con l’obiettivo di migliorare la competitività in ambito internazionale.

Da Suning a Oaktree, i prossimi obiettivi

PROSSIMI STEP – Solo al termine di questa riunione verranno ufficializzati i parametri operativi per il mercato estivo. L’Inter dovrà muoversi con oculatezza, bilanciando l’ambizione di rafforzare la rosa con la necessità di mantenere una gestione economica sana e sostenibile. Gli obiettivi di mercato, dunque, saranno definiti sulla base delle indicazioni che emergeranno dall’incontro, con particolare attenzione alle occasioni, come già fatto con Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. La nuova proprietà ha già chiarito che l’intento è quello di costruire una squadra competitiva, capace di lottare su tutti i fronti, senza però compromettere la stabilità finanziaria del club.