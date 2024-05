Nacho, settimane decisive per l’obiettivo dell’Inter? La decisione del Real Madrid!

Nacho Fernandez, la cui situazione di mercato è seguita con attenzione dall’Inter, è in scadenza di contratto con il Real Madrid. Il capitano della squadra spagnola deciderà nelle prossime settimane quale scelta effettuare per il proprio futuro, consapevole delle strategie del suo club.

IL PIANO – Nacho Fernandez è uno dei nomi più caldi per il reparto difensivo dell’Inter in vista della finestra estiva di calciomercato. Il capitano delle merengues, che ha militato per ben 13 anni nel club madrileno, si trova davanti a un bivio identico a quello sperimentato nella scorsa stagione. Il difensore spagnolo, infatti, è chiamato a scegliere al termine della stagione se proseguire per un altro anno alla corte di Carlo Ancelotti o approdare in una nuova piazza. La strategia del Real Madrid è molto chiara: per i giocatori di età più matura, come Nacho, Lucas Vázquez o Luka Modrić, si ragiona di anno in anno. Al capitano spagnolo, così come agli altri due, è stata offerta un’opzione di rinnovo annuale in linea con la fiducia ancora riposta dal club nei suoi confronti.

Nacho all’Inter? Lo spagnolo garantirebbe duttilità ed esperienza alla compagine di Inzaghi!

CAPITOLO CALCIOMERCATO – Se Nacho dovesse decidere di non rinnovare di un’altra stagione il suo contratto con il club madrileno, si aprirebbero varie opzioni per il suo futuro. Lo spagnolo potrebbe optare per la permanenza in Spagna, dato il forte interessamento di varie compagini iberiche per il suo profilo. Al contempo, il classe 1990 potrebbe decidere di continuare a giocare in un campionato europeo, garantendosi un’ulteriore esperienza di livello in una compagine che miri a disputare con costanza la Champions League, come potrebbe essere l’Inter. In ultima istanza, lo spagnolo potrebbe raccogliere il sicuro interesse di un club arabo, che non rinuncerebbe a un sacrifico economico per assicurarselo.

IL PROFILO – Qualora Nacho dovesse sposare la causa interista, per Simone Inzaghi si tratterebbe di poter disporre di un ulteriore jolly per il suo reparto difensivo. Come nel caso di Matteo Darmian, infatti, il tecnico piacentino potrebbe sfruttare le doti di versatilità, duttilità ed esperienza del Nazionale spagnolo per poter arricchire il suo reparto difensivo e dotarsi di una pedina molto importante in vista della quantità non irrisoria di impegni da affrontare nella prossima stagione.