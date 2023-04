Dzeko, arrivano gli elogi da Stanic: «Grande uomo e giocatore»

Edin Dzeko gode di affetto in patria con l’ex giocatore del Parma, Mario Stanic, che lo ha elogiato sul proprio profilo Instagram. L’attaccante dell’Inter domani sarà protagonista di un’intervista con lui

ELOGI − Dzeko non gode con l’Inter di un ottimo periodo di forma. L’attaccante bosniaco non segna in campionato dal 4 gennaio contro il Napoli e complessivamente dal 18 gennaio contro il Milan in Supercoppa Italiana. Serve sicuramente una reazione dall’ex Roma. Intanto in patria riceve sempre grande affetto e considerazione. L’ex calciatore Stanic ha anticipato sui social un’intervista con lui in programma domani su Arena Sport alle 20. Su Instagram lo ha annunciato con queste belle parole: «Siamo cresciuti nella stessa città, abbiamo mosso i primi passi nello stesso club, lo Željezničar. Il mio caro collega, un signore dalla carriera estremamente ricca, grandi successi dietro i quali ci sono varie difficoltà che lo hanno plasmato in un grande giocatore e in un uomo ancora più grande. Non perdere tutta la nostra conversazione e il suo viaggio di vita lunedì 03.04. alle 20:00 solo su ArenaSport 1».

Fonte: Instagram Mario Stanic