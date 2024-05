Cuadrado riceve gli auguri dalla Juventus: tifosi bianconeri inferociti

Juan Cuadrado oggi ha compiuto gli anni festeggiando il suo primo compleanno all’Inter. Il colombiano ha ricevuto gli omaggi anche dalla Juventus, ma i tifosi bianconeri hanno reagito malamente.

GLI AUGURI − Sono 36 anni oggi per Cuadrado, che ha festeggiato il suo primo compleanno con la maglia dell’Inter. Il colombiano, che in questa stagione ha totalizzato complessivamente 11 presenze condite da due assist, ha ricevuto anche gli auguri della sua ex squadra: la Juventus. Il club bianconero giustamente non ha dimenticato gli otto anni passati dall’esterno con la maglia della Vecchia Signora, di cui ne è stato anche il capitano per diverse partite. Ma i tifosi della Juventus si sono inferociti, inveendo contro lo stesso Cuadrado e contro la loro stessa squadra.

Cuadrado e i commenti dei tifosi della Juventus

REAZIONE − Duri commenti nei confronti della Juventus e dello stesso Cuadrado: infame, traditore, vergogna. Questi i principali epiteti utilizzati dai tifosi bianconeri irritati dopo gli auguri del club bianconero per celebrare i 36 anni del giocatore colombiano. Sicuramente, il rapporto tra Cuadrado e i suoi ex tifosi si è rotto in estate, nel momento in cui ha deciso di passare a parametro zero all’Inter oggi campione d’Italia. Lo stesso Cuadrado, durante i festeggiamenti per la vittoria della seconda stella, ha saltato a dei cori contro la Juventus. In quel caso, gli juventini si sono appellati anche a Change.org per sottoscrivere una petizione a favore di una rimozione di Cuadrado dal museo della Juventus.