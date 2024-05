Dall’Inter all’Italia, quanti punti in comune! Con l’Albania 5 interisti?

Oggi l’ultima giornata di campionato con l’Inter che vorrà chiudere in bellezza sul campo del Verona. Poi si tiferà Italia per Euro 2024. Si ipotizza già la prima formazione di Spalletti contro l’Albania per l’esordio del 15 giugno.

ULTIMA − Oggi alle 20.45 l’Inter saluterà il campionato a Verona e lo farà ovviamente col titolo di campione d’Italia già festeggiato a più riprese. Al Bentegodi sarà giornata comunque di festa, anche perché la squadra di Marco Baroni il prossimo rigiocherà in Serie A, dopo aver ottenuto la salvezza vincendo lunedì scorso contro la Salernitana all’Arechi. Al termine del campionato, c’è chi andrà in vacanza e chi invece si prenderà solamente qualche giorno prima di preparare le valige e volare in Nazionale in vista di Euro 2024. Lo faranno ovviamente tanti giocatori dell’Inter, sei quelli italiani e convocati già per il pre-raduno di Coverciano da Luciano Spalletti. Il CT punterà sul blocco nerazzurro e lo farà già all’esordio contro l’Albania il prossimo 15 giugno.

Sarà un’Italia piena di giocatori dell’Inter: l’ipotesi di formazione

BLOCCO − Già su Sky Sport si comincia a parlare di Euro 2024 e Nazionale azzurra. D’altronde venerdì prossimo inizierà la vera spedizione con il raduno a Coverciano, poi il 6 giugno Spalletti diramerà la lista ufficiale dei convocati con quattro tagli da fare rispetto ai 30 preconvocati. C’è già un’ipotesi di formazione per l’Italia che sabato 15 giugno alle ore 21 affronterà l’Albania di Asllani a Dortmund. In campo ben cinque dell’Inter: ossia tutta la difesa a tre composta da Darmian, Acerbi e Bastoni. Mentre a centrocampo spazio a Dimarco come laterale mancino e Barella mezzala in un centrocampo a due con Jorginho. Insomma un 3-4-2-1 con Scamacca prima punta alle spalle di Chiesa e Pellegrini. Questa la prima ipotesi di Italia anti Albania:

(3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Acerbi, Bastoni; Di Lorenzo, Jorginho, Barella, Dimarco; Chiesa, Pellegrini; Scamacca.