Caressa: «Tra Inter e Juventus, verità nel mezzo! Discorso aperto»

Caressa si è espresso sul duello tra Inter e Juventus e sulla differenza tra le due squadre. Il giornalista lascia ancora tutto aperto in campionato.

DIFFERENZA − Direttamente dal suo canale YouTube, Fabio Caressa dice la sua sulle due rivali in cima alla classifica: «L’Inter è più forte della Juventus e c’è questa grande distanza nella rosa? Obiettivamente sì, i giocatori dell’Inter stanno performando molto di più. Poteva essere pensabile in origine? Dipende da che punto di vista. Dal punto di vista economico la Juventus ha investito molto su giocatori importanti come Chiesa, Rabiot, Vlahovic. Alcuni sono stati sopravvalutati. Rabiot ha performato, Chiesa e Vlahovic a rilento. Dall’altro lato, alcuni acquisti dell’Inter sono stati strepitosi come Thuram o Calhanoglu. La verità sta nel mezzo: ovvero i giocatori sono cresciuti negli anni. Secondo me, possiamo dire tranquillamente che l’Inter è più forte, ma il campionato non è ancora chiuso. Il lavoro dei tecnici di Inzaghi e società ha migliorato i giocatori dell’Inter rispetto a quelli della Juventus».