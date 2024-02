Acerbi, dopo Vlahovic atteso a un altro duro duello in Roma-Inter

In Inter-Juventus, Francesco Acerbi ha dimostrato ancora una volta tutte le sue qualità annullando di fatto Dusan Vlahovic nel personale duello tra i due. Ora, in Roma-Inter, il pilastro centrale della difesa nerazzurra si troverà a dover gestire un altro difficile duello.

ROCCIA – Simone Inzaghi si affida a ragione a Francesco Acerbi, leader della difesa nerazzurra e già vincitore di diversi duelli contro i principali attaccanti delle squadre avversarie. Chiedere a Vlahovic, l’ultimo della lista delle punte annullate dalle prestazioni difensive di alto livello del difensore ex Lazio. Zero tempo per riposare, però: in Roma-Inter, infatti, Acerbi dovrà gesitre e tenere a bada un altro attaccante di alto livello. Nonché ex compagno di squadra con il dente avvelenato. Si tratta, chiaramente, di Romelu Lukaku, che a differenza della prestazione di San Siro, questa volta avrà dalla sua parte anche il caldo ambiente dello stadio Olimpico. Acerbi si prepara dunque a un’altra serata di concentrazione ed esperienza, per uscire vincitore da un altro duello che si preannuncia incandescente.