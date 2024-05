Inzaghi e il rinnovo, Oaktree parte con una consapevolezza – CdS

Inzaghi attende il vertice con Oaktree, dopo che il fondo americano ha rilevato l’Inter da Zhang. Nella riunione, ormai imminente, si discuterà anche del rinnovo di contratto dell’allenatore: ne parla il Corriere dello Sport.

LA SITUAZIONE – Non è certo una questione complicata come quella di Lautaro Martinez. Né il suo agente sta parlando praticamente con chiunque, come fa (con molti eccessi) Alejandro Camano. Ma anche il rinnovo di Simone Inzaghi sarà una delle prime questioni in agenda per Oaktree come proprietario dell’Inter. Da affrontare, probabilmente, già nel vertice che si svolgerà la prossima settimana con Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. Non solo mercato quindi, perché Inzaghi comunque deve evitare di iniziare la prossima stagione in scadenza (ha un accordo fino al 30 giugno 2025).

Inzaghi rinnova con l’Inter, Oaktree a conoscenza della questione

POCHI DUBBI – Se per Lautaro Martinez ci sono difficoltà da sistemare, leggasi alla voce stipendio, per il tecnico ce ne sono molte meno. Il fondo, scrive il Corriere dello Sport, ha una consapevolezza: sa che il lavoro fatto da Inzaghi necessita di un adeguamento. L’OK di Oaktree arriverà in tempi brevi, risistemando l’ingaggio per premiare quanto svolto soprattutto negli ultimi dodici mesi. Con l’allenatore che, nel frattempo, pensa al mercato e agli innesti da fare per rendere l’Inter competitiva. Dopo aver già dato continuità al suo lavoro nella stagione che si chiuderà stasera con Verona-Inter, iniziata fra tanti dubbi e con ben dodici giocatori nuovi rispetto al 2022-2023.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno