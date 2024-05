Di Gennaro, occasione in Verona-Inter! Poi quale futuro? Il punto sul contratto

L’Inter, fresca vincitrice del campionato di Serie A, si prepara a chiudere la stagione affrontando il Verona nell’ultima giornata. Tra le tante storie che animano questa sfida, spicca quella di Raffaele Di Gennaro, portiere cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e tornato in questa stagione nel ruolo di terzo portiere. Fin qui non ha ancora giocato, ma proprio in Verona-Inter avrà l’occasione di fare il suo esordio. Poi quale futuro per lui?

PRIMA OCCASIONE – Con l’Inter già matematicamente campione, l’allenatore Simone Inzaghi potrebbe concedere spazio a Di Gennaro durante la gara contro il Verona. Anche se non partirà titolare, le circostanze della partita potrebbero offrirgli l’opportunità di debuttare in una gara ufficiale. Un esordio che sarebbe la ciliegina sulla torta per una stagione trionfale dell’Inter e un riconoscimento per il lavoro svolto negli allenamento e all’interno dello spogliatoio. La sua occasione di scendere in campo sarebbe non solo un premio personale, ma anche un esempio di come la perseveranza possa essere ricompensata.

Di Gennaro in Verona-Inter, ma non solo: il punto sul futuro

POSSIBILE RINNOVO – Raffaele Di Gennaro in Verona-Inter avrà l’opportunità si fare il suo esordio assoluto in maglia nerazzurra in questa stagione. Presto, però, potrebbe cominciare a discutere con la dirigenza per quanto riguarda il possibile prolungamento del suo contratto. Il club apprezza non solo le sue qualità tecniche, ma anche il suo ruolo fondamentale nel mantenere un ambiente positivo e professionale all’interno del gruppo. La fiducia riposta in lui dal management nerazzurro è un segnale chiaro dell’intenzione di continuare a costruire su una base solida, in cui anche i giocatori meno utilizzati hanno un ruolo cruciale. Al termine di questa stagione, infatti, Di Gennaro potrebbe valutare la possibilità di rinnovare il suo contratto con l’Inter fino al 2025.