Verona-Inter, ultima con tanti cambi per Inzaghi! La probabile formazione

Verona-Inter sarà l’ultima gara della trentottesima giornata e di conseguenza l’ultima di questo campionato di Serie A. Simone Inzaghi valuta l’ampio turnover. Di seguito la probabile formazione.

ULTIMA DI CAMPIONATO – L’Inter di Simone Inzaghi si prepara a chiudere la stagione di Serie A in casa del Verona con una formazione ampiamente rinnovata. Dopo aver già conquistato matematicamente il titolo di Campione d’Italia, l’allenatore nerazzurro ha deciso di effettuare un significativo turnover, offrendo opportunità di gioco a diversi giocatori che hanno avuto meno spazio nel corso dell’anno. Per Simone Inzaghi, questa partita rappresenta un’opportunità preziosa per valutare le seconde linee e i giovani talenti, in vista della pianificazione della prossima stagione.

Verona-Inter col turnover! La probabile formazione

TANTI CAMBI – Per l’Inter, sarà l’occasione di chiudere la stagione con una prestazione convincente, dando spazio a chi ha giocato meno. In porta ci sarà Emil Audero, che avrà la chance di mettersi in mostra difendendo i pali nerazzurri. Anche Raffaele Di Gennaro avrà l’occasione di fare il suo esordio assoluto, ma a partita in corso. La linea difensiva a tre vedrà il giovane Yann Bisseck, Francesco Acerbi e Carlos Augusto, quest’ultimo chiamato a dimostrare ancora una volta la sua versatilità. Sugli esterni, Denzel Dumfries e Federico Dimarco avranno il compito di garantire spinta e copertura sulle fasce. In mezzo al campo, l’esperienza di Nicolò Barella sarà affiancata dalla freschezza di Davide Frattesi e Kristjan Asllani. In attacco chance per Marko Arnautovic, in coppia con Marcus Thuram.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Arnautovic, Thuram.