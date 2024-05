Verona-Inter, da Audero ad Arnautovic: tutti i cambi di formazione – CdS

Verona-Inter, stasera alle 20.45, chiuderà la stagione delle due squadre. È una partita che non ha niente da dire a livello di classifica, perciò lecito aspettarsi diverse novità di formazione. Fra quelle di Inzaghi due che scalpitano sono Audero e Arnautovic: l’undici del Corriere dello Sport.

NUOVI E ULTIMI – Verona-Inter completa la stagione e per molti sarà anche l’ultima con la maglia nerazzurra. Fra questi c’è Emil Audero, al quale Simone Inzaghi darà presumibilmente la partita conclusiva prima di rientrare alla Sampdoria ed essere ceduto altrove. C’era un diritto di riscatto, non sarà esercitato. Può esserci passerella anche per Raffaele Di Gennaro, che ha il contratto in scadenza e può rimanere come terzo per la questione liste. È quanto afferma il Corriere dello Sport, che vede il suo “debutto” a gara in corso come possibile. Mentre riposerà Yann Sommer, che in attesa degli Europei con la Svizzera ha finito la sua stagione di club domenica scorsa contro la Lazio.

Verona-Inter, le scelte di formazione di Inzaghi

LE OPZIONI – Il quotidiano romano, oltre ad Audero, dà come probabili titolari (fra quelli che lo sono in genere) anche Francesco Acerbi, Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Marcus Thuram. Quest’ultimo in coppia con Marko Arnautovic, per il quale Verona-Inter non è da escludere sia l’ultima. Il contratto da tre milioni netti a stagione fa sì che possa andare via in caso di offerta adeguata. Stesso discorso per Denzel Dumfries, dato in vantaggio rispetto a Matteo Darmian. Dietro, con Acerbi, vanno da braccetti Yann Bisseck e Carlos Augusto. Il centrocampo sarà completato da Davide Frattesi, decisivo all’andata con il gol del 2-1 in pieno recupero, con Henrikh Mkhitaryan in panchina (e diffidato). Sulla sinistra Federico Dimarco. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Verona-Inter, secondo il Corriere dello Sport: Audero; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Arnautovic, Thuram.