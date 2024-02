Sommer: «Con l’Atletico Madrid 50 e 50. Inter forte e esperta»

Yann Sommer dà le stesse possibilità ad Inter e Atletico Madrid per gli ottavi di finale di Champions League. L’intervento dello svizzero su NZZ.

STAGIONE – Sommer continua sulla sua esperienza sino ad ora in Italia: «Non ci sono partite facili in Serie A, tutte le squadre sono molto ben organizzate, c’è molta attenzione ai dettagli. Il nostro allenatore non lascia nulla al caso. Ma siamo autorizzati a riempire queste chiare linee guida e processi con creatività. In termini di strutture di allenamento, reparto medico e squadra, l’Inter è in una posizione eccezionale. Martedì affronteremo l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, che è un duello 50-50. Una brutta partita, ed è tutto finito. Quello che sento ogni giorno all’Inter è una grande fame di successo. Raggiungere la finale di Champions League la scorsa stagione ha dato ai giocatori e all’intero club un’immagine di sé notevole. I due preparatori dei portieri qui all’Inter sono per me il primo punto di contatto. Gianluca Spinelli è un ottimo professionista che mi ha insegnato ancora una volta nuove sfaccettature. Oggi sono ancora più completo di un portiere, perché durante la mia carriera mi sono confrontato con vari approcci della teoria dell’allenamento. L’umore in tutto il club è positivo, la nostra squadra è esperta, ben collaudata e forte. Ci sono veterani come l’armeno Henrikh Mkhitaryan, che ha 35 anni ma corre come un ventenne. Abbiamo giocatori come Lautaro Martínez, Nicolò Barella e Benjamin Pavard, solo per citarne tre, che portano molta esperienza e incarnano il massimo livello internazionale».

fonte: nzz.ch