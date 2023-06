Gundogan: «Finali Champions League? I grandi club crescono dalle sconfitte»

Gundogan è atteso dalla terza finale di Champions League della sua carriera: le precedenti le ha perse nel 2013 col Borussia Dortmund e nel 2021 col Manchester City. Ora sfiderà l’Inter e, a poche ore dalla partita, ne ha parlato a Sport1 in Germania.

RIBALTARE IL PASSATO – Ilkay Gundogan prova a spiegare come approcciare a Manchester City-Inter: «Avere più voglia di vincere che paura di perdere è sempre cruciale in queste finali. Se mi avessero detto a diciotto anni che avrei giocato tre finali di Champions League avrei dato del matto a chi me lo diceva. Penso che la storia abbia dimostrato che i grandi club sono sempre cresciuti partendo da sconfitte di misura nelle finali. Come gestire la pressione? Dormire. Per me è assolutamente sacro, devo farlo fra otto e dieci ore: così sono in forma al 100%».

Fonte: sport1.de