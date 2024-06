Dimarco, l’Italia chiamò! Con la Spagna come all’Inter

Federico Dimarco ha ricevuto le critiche dopo l’errore che ha portato al gol dell’Albania contro l’Italia nella sfida di esordio per gli azzurri a EURO 2024. Nella prossima partita, quella contro la Spagna, servirà lo stesso giocatore visto all’Inter per potersi riscattare.

CRITICHE – Non è passato inosservato l’errore, nonostante la vittoria, che Federico Dimarco ha commesso in Italia-Albania causando la rete di Bajrami dopo solo 30 secondi. Una rete ribaltata poi da Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, autori delle due reti che hanno fissato il risultato sul 2-1 finale. Una disattenzione, la sua, che ha attirato parecchie critiche – molte delle quali ingiuste e frutto del rosicamento di tifosi di certe squadre che hanno visto alzarsi uno scudetto in faccia – che bisognerà cancellare con una prestazione di livello. Già a partire dalla sfida contro la Spagna.

Dimarco, per il riscatto serve una gara… Da Inter

RISCATTARSI – Questa la parola d’ordine per Federico Dimarco, che ha tutte le qualità per poter dimostrare tutto il suo livello. A patto che disputi una prestazione proprio come quelle che ci ha abituato a vedere all’Inter, fatte di abnegazione, corsa, ma soprattutto grande pericolosità sulla fascia sinistra. Anche con i cross, uno dei suoi pezzi forti visti i tanti assist registrati nella passata stagione. Adesso non è l’Inter a chiamare, ma l’Italia, come cita uno dei più famosi versi dell’Inno di Mameli. Riscattarsi, anche e soprattutto per mettere a tacere i rosiconi, ma anche per mostrare al mondo e all’Europa perché sia considerato (e a ragione) uno dei migliori nel suo ruolo.