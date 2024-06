Carboni molto più di Dybala per l’Inter! Valutazione alta – Sky

Carboni è uno dei nomi valutati in uscita per l’Inter, complici le voci di mercato che lo vedono protagonista di offerte pesanti. Di Marzio, nella puntata di stasera del programma Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, dà qualche novità e parla anche della suggestione Dybala.



GLI SVILUPPI – Nella giornata di oggi, in piena conclusione della prima giornata degli Europei, non ci sono stati grandi novità sul calciomercato dell’Inter. Ma da Gianluca Di Marzio c’è qualcosa e riguarda la posizione di Valentin Carboni, appena convocato dall’Argentina per la Copa América: «Io adesso non so che valutazione ha l’Inter in testa, sicuramente è alta. Lo vorrebbe dare il prestito, se dovesse cederlo sarebbe per una valutazione alta. Non so se lo valutano venticinque, trenta o quaranta milioni, però è sicuramente un talento. Non so che percorso vorrebbero fare, l’anno scorso la Fiorentina era arrivata a offrire quindici-venti e l’Inter ha detto no. Quindi la valutazione è sicuramente più alta per Carboni».

Inter con Carboni possibile, ma con Dybala molto meno

NOME DA ESCLUDERE – Se per Carboni bisognerà discuterne, oggi si è visto l’agente Giacomo Petralito che ha anche a che fare con Paulo Dybala. Ma Di Marzio esclude che ci sia un interesse: «Ne hanno parlato? No, anche perché Piero Ausilio non c’era neanche in sede. Non credo fosse per Dybala e non credo che l’Inter sia interessata».