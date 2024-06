Martinez-Inter, no dubbi ma 2 dettagli da definire! Novità Dumfries – Sky

Martinez è il prescelto in casa Inter. Il portiere in forza al Genoa è davvero a un passo dai nerazzurri, come conferma ancora una volta Marchetti su Sky Sport. L’esperto di calciomercato fa il punto sulle ultime cose da sistemare e dà qualche certezza anche su Dumfries

DETTAGLI – Josep Martinez è a un passo dall’Inter, ma c’è ancora da sistemare qualche dettaglio come sottolinea Luca Marchetti su Sky Sport: «Giovedì per Martinez potrebbe essere una data giusta perché Inter e Genoa si incontreranno nuovamente per definire alcuni dettagli importanti. Innanzitutto definiranno il costo complessivo dell’operazione e la contropartita tecnica: c’è Satriano che potrebbe interessare oppure si dovrà trovare un altro nome o magari una formula diversa. Quello che a noi non sembra in dubbio è che Martinez sarà un giocatore dell’Inter, ma questi sono dettagli importanti da sistemare».

Martinez a un passo dall’Inter, ma ritorna in ballo il futuro di Dumfries: l’esterno olandese si esprime

NOVITÀ – Se Martinez è la novità in casa Inter, Denzel Dumfries potrebbe dimostrarsi una certezza: «Dumfries oggi ha parlato e ha sgombrato il campo dai dubbi relativi al suo futuro. È la prima volta che si sbilancia così, finora tutta questa volontà di rinnovare non era stata manifestata e quindi la accogliamo come una novità positiva per l’Inter».

AGGIORNAMENTI A BREVE – Dumfries ha ancora un anno di contratto e i dialoghi vanno avanti ormai da mesi. Dopo Euro 2024 le parti si potrebbero aggiornare nuovamente e non è escluso che venga trovata una quadra definitiva. In ogni caso l’Inter si sta preparando ad ogni scenario, ma la volontà dell’olandese è quella di rimanere.