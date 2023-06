Vieri: «Haaland forza della natura! Ma l’Inter ha tre grandi attaccanti»

Cristian Vieri ha parlato ai microfoni ufficiali dell’UEFA a poche ore dalla finale di Champions League fra Manchester City ed Inter. Di seguito le dichiarazioni dell’ex attaccante nerazzurro

SCARAMANZIA – Queste le parole di Vieri: «Manchester City-Inter? Sarà una partita divertente fra due squadre che fanno un calcio divertente. Il Manchester City gioca un bel calcio, con molto possesso ed hanno Haaland in attacco, una forza della natura. Anche l’Inter, dall’altro lato, gioca un bel calcio ed ha due grandi attaccanti ed uno in panchina, quindi tre grandi punte per due posti. Dzeko e Lautaro Martinez probabilmente partiranno titolari, ma Lukaku è in grande forma. Sarà un match entusiasmante, una gran finale di Champions League. Paragone con la mia Inter? Difficile da fare, non abbiamo mai giocato a tre. Ma adesso come allora ci sono grandi giocatori, grandi attaccanti. L’Inter di oggi ha tre grandi attaccanti che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Haaland e Lukaku sono simili a me: mancini, forti fisicamente ed alti. Quindi siamo simili, sia in termine di posizione in campo che di struttura fisica».