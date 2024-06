Perisic si complimenta: «Spalletti e Italia top. Croazia, serve fare meglio!»

La Croazia di Ivan Perisic condivide il girone agli Europei con l’Italia. L’ex centrocampista dell’Inter, che fra due turni affronterà la squadra di Luciano Spalletti, tesse le lodi al gruppo azzurro.

LA PROSSIMA – Dopo il brutto infortunio ha recuperato la forma ed è a disposizione della sua Croazia all’Europeo. L’ex centrocampista dell’Inter si prepara ad affrontare la prossima avversaria del gruppo B, l’Albania battuta dall’Italia domenica scorsa. Al giornalista di Sky Sport 24 Perisic dichiara: «Ora sto benissimo, ho lavorato duro dopo l’infortunio e ho fatto il possibile. Finalmente sono qua e sono pronto ad aiutare la squadra. Abbiamo fatto bene nella prima ma abbiamo ancora due occasioni in cui dobbiamo giocare meglio se vogliamo passare il girone».

CONTRO LA SPAGNA – Perisic, poi, torna sul primo match degli Europei contro la Spagna, prossima squadra che dovrà affrontare l’Italia di Luciano Spalletti. Così il laterale sinistro: «Arrabbiato nella partita contro la Spagna? È andata come è andata, non mi piace parlare del passato. Sono entrato forse un centimetro più veloce di quello che dovevo fare e per questo il gol è stato annullato. Peccato che non abbiamo fatto gol alla fine però secondo me abbiamo sbagliato il primo tempo. Dobbiamo cambiare questo se vogliamo fare qualcosa di più».

L’opinione di Perisic sull’Italia di Spalletti

COMPLIMENTI – Non può mancare, poi, un commento di Perisic sull’Italia, che dovrà affrontare con la sua Croazia nella terza gara degli Europei: «L’Italia? Non è la prossima, dobbiamo concentrarci per domani e dobbiamo vincerla. Dopo poi possiamo parlare dell’Italia. Per ora posso fare solo i complimenti, ho visto la partita contro l’Albania e so come Spalletti sta lavorando. È un allenatore top e una squadra top e possono fare grandi cose di nuovo».