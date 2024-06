Asllani, botta in allenamento: pochi dubbi per Croazia-Albania – Sky

Non solo Spagna-Italia, domani è prevista anche l’altra sfida del Gruppo B di EURO 2024, ovvero Croazia-Albania. Una sfida che vedrà impegnato anche Kristjan Asllani che, come riporta Sky Sport, ha preso una botta oggi in allenamento. Ma ci sono pochi dubbi su di lui.

SECONDA GIORNATA – Ci si prepara alla seconda giornata di EURO 2024 che per molte squadre sarà già importantissima per le speranze di qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Un esempio lampante è Croazia-Albania, un vero e proprio scontro diretto fra le due nazionali che nella prima giornata della kermesse continentale hanno perso rispettivamente per 3-0 contro la Spagna e 2-1 contro l’Italia. Per quanto riguarda l’Inter sarà una partita interessante, vista la presenza nella nazionale albanese del centrocampista Kristjan Asllani.

Asllani botta in vista di Croazia-Albania. Ma pochi dubbi

PRESENZA – Come riporta Sky Sport, però, Kristjan Asllani ha subito oggi una botta nell’allenamento della sua squadra. Un piccolo problema che però non mette a rischio la sua presenza per Croazia-Albania di domani. Proprio il centrocampista nerazzurro è infatti uno dei giocatori più importanti per la sua nazionale, come dimostrato anche nella prima giornata di EURO 2024 dove non solo è sceso in campo da titolare, ma ha anche trovato un lancio al bacio per Rey Manaj nel finale di partita che solo un miracolo di Gianluigi Donnarumma in uscita non ha trasformato nel gol del pareggio albanese.