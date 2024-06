Dumfries, il rinnovo mancato ha una spiegazione: ora palla all’Inter

I tempi del rinnovo di contratto di Denzel Dumfries con l’Inter si sono allungati. Ma una spiegazione c’è e lascia sotto intendere un lieto fine.

TEMPISTICHE – Il rinnovo di contratto di Denzel Dumfries era uno degli obiettivi segnati sul taccuino della dirigenza dell’Inter. Le settimane, e poi anche i mesi, sono trascorsi ma il momento della famosa firma apposta nero su bianco, che in molti aspettavano, non è mai giunto. Numerose sono state le speculazioni in merito, con conseguenti ripercussioni anche sul fronte mercato. Il mancato rinnovo del contratto, che ricordiamo ha scadenza nel 2025, ha fatto chiaramente intendere che fra Dumfries e l’Inter l’intenzione fosse quella di separarsi alla fine della stagione. Tant’è che il nome dell’olandese viene spesso segnato nella lista dei giocatori sacrificabili e, soprattutto, in quelli da dover sostituire.

SCENARIO – Sono cambiati, ma si sono anche ripetuti, nel tempo, i profili di laterali destri in grado di poter assolvere al ruolo di Denzel Dumfries. Ma mai nessuno dei papabili sostituti è parso davvero vicino all’Inter, che senza l’olandese si ritroverebbe davvero in difficoltà. Nonostante la stagione di luci ed ombre, infatti, il centrocampista ha sempre svolto con precisione e intraprendenza il proprio lavoro sulla fascia destra e individuare una sua degna alternativa non sarebbe certo fra le imprese più semplici per l’Inter. In verità, però, quest’ultimo scenario potrebbe anche non doversi verificare, soprattutto ascoltando le rassicurazioni dello stesso Dumfries sul proprio futuro.

Dumfries, cosa c’è dietro il mancato rinnovo con l’Inter?

SPIEGAZIONE – A fare chiarezza sulle intenzioni future è stato proprio Dumfries, intervistato da Gianluca Di Marzio nella giornata odierna. Il centrocampista dell’Inter, attualmente impegnato con la propria Nazionale in Germania in occasione degli Europei, ha spiegato chiaramente i motivi del mancato rinnovo. Le dichiarazioni dell’olandese hanno fatto percepire una certa apertura nella ricerca di un accordo con il club nerazzurro. Stando a quanto raccontato da Dumfries, infatti, il rinnovo è stato rallentato dalle particolari vicissitudini economiche della società Inter e non da un tentennamento dello stesso calciatore nel rinnovare la promessa nerazzurra. Certamente una distanza economia rimane, ma le intenzioni espressamente dichiarate da Dumfries lasciano intendere un lieto fine fra le parti.