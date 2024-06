Il Portogallo vince col gol del figlio di un ex Inter! Repubblica Ceca KO al 92′

Portogallo-Repubblica Ceca si decide in pieno recupero. È un gol nel secondo minuto di recupero di Francisco Conceiçao, figlio dell’ex Inter Sérgio e appena entrato, a dare il decisivo 2-1. Nel pomeriggio, la Turchia nello stesso girone ha vinto 3-1 sulla Georgia.



ALL’ULTIMO RESPIRO – Il Portogallo rischia con la Repubblica Ceca, ma nel recupero trova la vittoria per 2-1. Nel primo tempo non succede granché, se si eccettua un tentativo di colpo di tacco di Cristiano Ronaldo che non va a buon fine. A inizio ripresa il Portogallo cerca di aumentare i ritmi, su un cross dalla destra sempre Cristiano Ronaldo è pronto a colpire di testa ma Tomas Soucek sfiora il pallone quanto basta per non farglielo prendere. Un intervento decisivo, anche perché pochi minuti dopo la Repubblica Ceca passa al primo tiro in porta. È il 62′, Vladimir Coufal appoggia fuori al limite per Lukas Provod che con una gran botta non lascia scampo a Diogo Costa. Dura poco, al 69′ Vitinha crossa per Nuno Mendes e sulla respinta di Jindrich Stanek carambola su Vladimir Hranac e autogol. A tre minuti e mezzo dalla fine il Portogallo pensa di aver segnato, quando Diogo Jota ribadisce in rete su un colpo di testa di Cristiano Ronaldo. Ma quest’ultimo è in fuorigioco: il VAR annulla. Il gol arriva lo stesso, al 92′: su cross da sinistra la difesa della Repubblica Ceca sbaglia e Francisco Conceiçao appena entrato deve solo mettere in rete nell’area piccola.

Portogallo-Repubblica Ceca 2-1

Gol: 62′ Provod (R), 69′ aut. Hranac, 92′ Francisco Conceiçao.

Classifica Gruppo F: Turchia 3, Portogallo 3, Repubblica Ceca 0, Georgia 0.