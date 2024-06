Marotta chiaro sul mercato dell’Inter: le ultime mosse da definire

Beppe Marotta è chiaro per quanto riguarda il mercato dell’Inter, con il grosso ormai definito. Gli arrivi a parametro zero di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski sono già due grossi mattoni nella casa che i nerazzurri stanno costruendo. Ora restano solo le ultime, piccole, mosse da concludere.

MERCATO DEFINITO – Confermata la rosa del ventesimo scudetto e chiusi due importanti arrivi a parametro zero del calibro di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, l’Inter ha già una rosa di altissimo livello pronta a giocarsi tutti gli obiettivi del prossimo anno. Che saranno tantissimi, tra la riconferma in Serie A, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana, la nuovissima UEFA Champions League e il Mondiale per Club. A confermarlo anche il neo-presidente e Amministratore Delegato Beppe Marotta, che rende ben chiaro come l’Inter abbia ancora poco da fare sul mercato. Ed è per questo che le mosse pianificate si sono spostate più su un’ottica futura.

Inter, le parole di Marotta tracciano la strada: le mosse di mercato

SGUARDO AL FUTURO – La prima mossa da definire è ora sicuramente quella di Josep Martinez, individuato ormai non solo come vice Yann Sommer, ma anche come suo vero e proprio erede per difendere i pali della porta dell’Inter. Le trattative con il Genoa proseguono, sebbene non ci sia ancora l’urgenza di chiudere. Poi, come detto, sguardo al futuro. Con Beppe Marotta e l’intera squadra mercato al lavoro per ringiovanire la rosa nerazzurra con profili in prospettiva: Luka Topalovic in attacco, Alex Perez in difesa e Tanner Tessmann a centrocampo. I nerazzurri ormai hanno imparato a muoversi per tempo, sfruttando idee e competenze. E per arrivare all’inizio di ogni sessione di calciomercato con la rosa già costruita.