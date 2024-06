Frattesi, caratteristiche esaltate nel modulo dell’Italia: idea per l’Inter

Davide Frattesi è uno dei giocatori più in forma della Nazionale Italiana di Luciano Spalletti, come hanno dimostrato le amichevoli disputate prima di EURO 2024, ma anche la prima partita degli Europei, con tanto di palo colpito contro l’Albania. Un modulo che ne esalta le caratteristiche, con un’idea anche per l’Inter.

CARATTERISTICHE ESALTATE – Un Davide Frattesi inedito quello visto in Italia-Albania, gara vinta per 2-1 grazie ai nerazzurri Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, in una posizione mai ricoperta nella scorsa stagione all’Inter. Il modulo di Luciano Spalletti esalta le caratteristiche del centrocampista nerazzurro, ovvero la grande capacità negli inserimenti, il dinamismo e anche il senso del gol. Non per niente è proprio lui l’autore con la maglia dell’Inter di alcuni dei gol più pesanti della scorsa stagione, tra cui il fondamentale 2-1 contro il Verona in casa e l’1-2 che ha permesso di vincere in rimonta contro l’Udinese e arrivare così a giocarsi lo scudetto proprio nel derby contro il Milan.

Frattesi, dall’Italia possibili idee anche per l’Inter di Inzaghi

ARMA TATTICA – Proprio dalle sue prestazioni con l’Italia di Luciano Spalletti, per Simone Inzaghi arrivano nuove possibili idee come armi tattiche per il suo scacchiere. Il tecnico ha dimostrato per esempio in alcune gare della scorsa stagione, come la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, di poter cambiare modulo e cercare di sparigliare le carte a gara in corso. Il nome importante in questo senso era quello di Alexis Sanchez, pronto a subentrare alle spalle delle punte per cercare di creare scompiglio fra le linee. Ecco, quella di Frattesi potrebbe essere una nuova idea per Simone Inzaghi proprio in questo senso, lanciandolo nella mischia in posizione avanzata in caso di bisogno. L’Italia insegna.