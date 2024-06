Damascelli: «Francia, assolutamente non Thuram! Lezione Mbappé»

Damascelli, dal nulla, va contro Thuram in relazione alla sua presenza nella Francia. Il giornalista, intervenuto nel corso della trasmissione Notti Europee su Rai 1, non è d’accordo sulla presenza dell’attaccante dell’Inter fra i titolari. Mentre vuole Mbappé nonostante l’infortunio.

SUCCESSO PESANTE – Ieri la Francia ha vinto 0-1 contro l’Austria, complice un autogol. La nazionale di Didier Deschamps è però in apprensione per le condizioni di Kylian Mbappé, che si è rotto il naso in uno scontro di gioco nel finale. C’è il rischio che l’attaccante non possa giocare le prossime due partite, contro Olanda e Polonia, tornando agli Europei solo in caso di passaggio agli ottavi. Ieri ha giocato titolare Marcus Thuram, senza incidere.

Damascelli condanna Thuram e non vede la Francia senza Mbappé

LA PREFERENZA – Tony Damascelli parla di Mbappé e di come deve giocare la Francia: «Ritengo che questo episodio sia stata una lezione per lui. Sta attraversando un momento un po’ di presunzione, ovviamente non c’entra nulla lo scontro fisico. Ieri sera ha avuto un atto di arroganza, forse era rintontito. Comunque è troppo importante questo ragazzo per la nazionale francese: io ritengo che la coppia migliore sia formata da Antoine Griezmann e Olivier Giroud, con Mbappé sulla sinistra. E non Thuram, assolutamente non Thuram».