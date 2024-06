Turchia-Georgia 3-1, buona la prima per Calhanoglu e i suoi!

Si è appena conclusa a Dortmund Turchia-Georgia, prima delle due partite del Gruppo F che chiudono la prima giornata di EURO 2024. Hakan Calhanoglu e i suoi esordiscono con una vittoria importantissima, seppur sofferta.

PRIMO TEMPO – Una partita davvero divertente Turchia-Georgia, gara del Gruppo F di EURO 2024, una delle due che, insieme alla sfida delle 21 tra Portogallo e Repubblica Ceca, chiude questa prima giornata degli Europei. Subito nel primo tempo si nota subito la voglia di entrambe le squadre di avere la meglio e a passare in vantaggio sono capitan Hakan Calhanoglu e i suoi, grazie alla rete di Mert Müldur. Subito dopo arriva anche il gol di Kenan Yildiz, ma il direttore di gara annulla tutto per una posizione di leggerissimo fuorigioco. Ed è una vera e propria beffa: poco dopo è infatti la Georgia ad attaccare e Mikautadze trova al 32′ il primo storico gol per la sua nazionale in una competizione continentale.

SECONDO TEMPO – Al minuto 66 ci pensa la stellina Arda Güler, di proprietà del Real Madrid, a portare in vantaggio la la Turchia sulla Georgia con un fantastico gol dalla distanza che toglie le ragnatele dall’incrocio dei pali. Non è però finita qui: al 70′ infatti grossi brividi per Calhanoglu e i suoi, quando Kochorashvili entra in area e a botta sicura colpisce la traversa. Nel finale arriva anche un cartellino giallo per Calhanoglu, costretto al fallo tattico per evitare al minuto 88 una pericolosa ripartenza, con il centrocampista nerazzurro che esce poi al 92′. Nel finale palo di Kvaratskhelia su punizione, ma poco dopo da sviluppi di corner riparte Akturkoglu in contropiede e mette in rete a porta vuota dopo che Mamardashvili era salito in attacco.

TURCHIA-GEORGIA 3-1

Müldur al 25′, Mikautadze al 32′, Arda Güler al 66′, Akturkoglu al 90’+7