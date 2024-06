Lautaro Martinez vede il rinnovo: ma testa all’Argentina

Lautaro Martinez e l’Inter pronti a sognare insieme. Definiti i dettagli, adesso è il momento della firma. Prima però testa all’Argentina in Copa America.

FUTURO – Il capitano dell’Inter è prossimo a rinnovare con la Beneamata. Lautaro Martinez, impegnato oltreoceano con l’Argentina, si appresta a firmare il nuovo contratto con i nerazzurri fino al giugno del 2029. L’argentino, dopo un blackout alla trattativa, ha fatto il passo decisivo verso il club che ha apprezzato il gesto. L’Inter ha messo sul piatto un’offerta di nove milioni di euro l’anno, con bonus personali e di squadra per arrivare ai dieci milioni di euro netti. Un rinnovo dispendioso per assicurarsi Lautaro Martinez: dalla firma in poi l’Inter proverà ad alzare l’asticella.

Argentina di mezzo: Lautaro Martinez verso la firma



FIRMA – Nonostante gli impegni con l’Argentina in Copa America, Lautaro Martinez è vicino alla firma. Da concludere gli ultimissimi dettagli, poi tutto sarà messo nero su bianco. La prossima settimana potrebbe essere quella giusta, con il capitano che firmerà direttamente in maniera telematica per poi ufficializzare il tutto poco dopo. L’Inter in tal caso è pronta ad inviare i documenti per la firma nel ritiro dell’Albiceleste che si prepara alla sfida di venerdì mattina contro il Canada in Copa America.