Sylvinho elogia l’Inter: «Asllani di qualità! Barella di altissimo livello!»

Sylvinho elogia alcuni calciatore dell’Inter impegnati all’Europeo. Dal suo Kristjan Asllani, con l’Albania, a Nicolò Barella da avversario con l’Italia, fino ad alcuni ex nerazzurri della Croazia.

IN PARTITA – Sylvinho, allenatore dell’Albania, dopo la sconfitta contro l’Italia pensa al prossimo avversario degli Europei: «Il nostro è un girone molto duro e difficile ma per noi è una gioia perché quando sei qui giochi contro le squadre migliori e puoi imparare tanto da loro. Per 90 minuti non si negozia e può succedere di tutto quindi noi andiamo a provarci e lasciare tutti al campo. La Croazia è una squadra che ha calciatori del Manchester City, del Real Madrid, dell’Inter. Però è bello andare a provarci, l’Europeo è un torneo bello e noi dobbiamo imparare tanto. Io come allenatore non mollo per tutti i 90 minuti, più o meno come abbiamo fatto con l’Italia. Una squadra forte ma noi siamo rimasti in gara fino alla fine e all’ultimo minuto forse ci poteva dare anche un pareggio».

Sylvinho ammette la bravura degli avversari ma accetta la sfida

DI LIVELLO – Sylvinho, intervenuto in conferenza stampa prima di Croazia-Albania, torna sulla sfida contro gli azzurri di Spalletti: «L’Italia non ci hanno permesso di attaccarla. Noi attaccavamo in tre, loro invece schieravano cinque difensori e tanti centrocampisti. L’Italia si è difesa molto bene e dobbiamo ammettere che questa competizione è di altissimo livello. L’Italia ha centrocampisti come Jorginho e Barella, due calciatori di altissimo livello e dovremmo essere felici di giocare contro di loro. Per noi questa è una sfida e possiamo fare molto, perché cresciamo anche solo affrontandoli».

GIOVANI DI TALENTO – Sylvinho conclude esaltando anche uno dei suoi talenti dell’Albania, che ha avuto una buona crescita nell’ultimo anno con l’Inter: «È vero, la Croazia ha giocatori tecnici, forti fisicamente e con elevate qualità di passaggio. Ma anche noi abbiamo giocatori di qualità come Djimsiti, Asllani, Broja, Muci, alcuni dei quali sono giovani e devono ancora crescere. E queste partite aiuteranno a migliorare molto questi calciatori. il centrocampo è il cuore della Croazia. Hanno nomi che hanno giocato e giocano ad altissimi livelli, come Brozovic, Modric, Kovacic, Perisic. Quindi sarà molto difficile. Dobbiamo lottare forte e stare attenti a non concedergli troppi spazi, perché sanno sfruttare ogni errore».