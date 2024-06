Sabatini: «Icardi al Milan? Tornerebbe! Pronostico Inter un errore»

Sabatini non esclude che Icardi possa tornare a Milano, non (ovviamente) per vestire la maglia dell’Inter bensì quella del Milan. Il giornalista, in collegamento con Radio Sportiva, discute l’ipotesi prospettata da un ascoltatore.

DI RITORNO – Sandro Sabatini commenta una suggestione che più volte, da quando l’ex capitano ha lasciato l’Inter nel 2019 per il PSG, è emersa. Lo fa così: «Mauro Icardi al Milan? Lui tornerebbe volentieri a Milano. Per come ricordo il ragionamento di Wanda Nara e il suo secondo me non gli dispiacerebbe tornare e fare casino, perché un derby con Icardi sarebbe più infuocato del solito. Non so da dove venga quest’ipotesi, tenete presente che lui al Galatasaray è diventato l’idolo e il capocannoniere. È un anno e mezzo che gioca in maniera straordinaria, come uomo d’are a è superiore a Joshua Zirkzee che però sa giocare meglio come regista offensivo».

Sabatini da Icardi al “famoso” pronostico sull’Inter

L’ERRORE – Sabatini si è reso protagonista di tante critiche dei tifosi dell’Inter, per la famosa volta in cui pronosticò i futuri campioni quinti in classifica con un’infinità di “downgrade”. Il giornalista deve tornarci sopra nuovamente, dopo aver parlato di Icardi: «Secondo me ho sbagliato un pronostico. Ma li faccio ancora, perché è anche un bel modo per mettersi alla prova. Se li indovino bene, altrimenti pazienza: se li azzeccassi tutti sarei un profeta e diventerei milionario, anziché nullatenente o quasi. Una cosa ci tengo a dirla: a Ferragosto diedi un giudizio a Thuram come inferiore a Edin Dzeko, perché downgrade significa questo, che è un campione. Poi, dopo l’inizio del campionato e il derby d’andata che Thuram aveva vinto quasi da solo, avevo immediatamente corretto. Ma, pur parlando bene di Thuram nel resto del campionato, la gente ha ricordato quello che avevo detto a Ferragosto. Farò tesoro di questo errore».