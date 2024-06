Vanheusden torna all’Inter! Con lui un giovane, ma si muove l’agente – TS

Vanheusden è reduce da un prestito allo Standard Liegi, che si concluderà il 30 giugno. Il difensore belga farà ritorno all’Inter e Tuttosport scrive che non sarà da solo, perché c’è anche un attaccante.

DI RIENTRO – Un anno fa l’Inter ha ceduto Zinho Vanheusden allo Standard Liegi in prestito con diritto di riscatto. Il trasferimento si chiude però qui, perché non sarà esercitato. Tuttosport scrive che la formazione belga non può permettersi i soldi per prenderlo a titolo definitivo, situazione che obbliga il giocatore a tornare a Milano. E non sarà da solo, a livello di prestiti che finiscono le loro esperienze altrove.

Vanheusden non l’unico prestito di ritorno all’Inter

TORNA INDIETRO – Con Vanheusden c’è anche Eddie Salcedo, che nell’ultima stagione ha giocato da gennaio in Serie B col Lecco senza evitare la retrocessione. Di questo ne ha parlato il suo agente Enzo Raiola, che ieri si è presentato nella sede dell’Inter. Primi contatti per una nuova cessione, visto che non rimarrà in rosa. Raiola, in aggiunta, ha proposto alcuni giovani che lui assiste. Andrà via anche Dennis Curatolo, dopo aver giocato alla Pro Patria in Serie C: per lui la prospettiva è di fare un anno in Serie B, salendo di categoria.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna