Inter-Liverpool, Inzaghi a colloquio con Lautaro Martinez e Sanchez! – Sky

Inter-Liverpool è la sfida valevole per l’andata degli ottavi di Champions League, in programma domani a San Siro alle ore 21.00 (QUI le ultime da Appiano Gentile). Secondo quanto appreso da Paventi, inviato di Sky Sport, Inzaghi non ha ancora sciolto il dubbio in attacco

RISPOSTE CERCASI – Inter-Liverpool andrà in scena domani a San Siro. Simone Inzaghi potrà contare su Alessandro Bastoni (vedi articolo) mentre persiste un solo grande dubbio di formazione: «L’unico dubbio è quello in attacco, con Edin Dzeko sicuramente presente dal 1′ e al suo fianco uno tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez: c’è un 50 e 50 di possibilità tra i due sudamericani. Inzaghi oggi ha parlato con entrambi ed è chiaro che vuole avere delle risposte tra l’allenamento di oggi e la rifinitura di domani (QUI le dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa)».