Inter, di chi è la tua festa dei lavoratori? Una sola risposta

Oggi è 1 maggio, in Italia sul calendario è segnata la festa dei lavoratori. Ma all’Inter, di chi è questa ricorrenza? Beh, la risposta è semplice e può essere solo una. Ecco qual è.

LAVORATORE – Oggi, 1 maggio, in Italia è la festa dei lavoratori. All’Inter un solo giocatore rappresenta a pieno questa ricorrenza, ossia Henrikh Mkhitaryan. L’armeno è sicuramente il lavoratore più instancabile della rosa di Simone Inzaghi, che non riesce proprio a fare a meno di lui. Anche in una partita senza niente in palio come quella con il Torino Mkhitaryan ha giocato, ma soprattutto lo ha fatto da titolare.

MINUTI – 3402 minuti in campo per Mkhitaryan in questa stagione. E non se ve lo ricordate lo facciamo qui: l’ex Roma ha ben 35 anni, è nato nel gennaio del 1989. I numeri raccolti sono impressionanti, tanto più se si pensa a quanto poco è rimasto fuori dal campo. Il numero 22 nerazzurro ha fatto solamente tre panchine tra campionato, Champions League e Coppa Italia: Salernitana, Benfica e Bologna. Solamente nella partita europea non è neanche entrato a gara in corso. Ciò vuol dire che ha giocato 44 partite, di cui 41 dal primo minuto e saltandone solamente una nell’anno dell’Inter. La ciliegina sulla torta è rappresentata infine dagli 8 assist in Serie A, accompagnati dalla doppietta al derby del 5-1. Beh, un lavoratore migliore di Mkhitaryan è difficilissimo da trovare. Anzi impossibile. Lo Stachanov dell’era moderna.