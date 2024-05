Inter, fame di vendetta con il Sassuolo? Il passato da ricordare

L’Inter giocherà questo sabato sera contro il Sassuolo. Non ha più niente da dire, ma il passato non va assolutamente dimenticato. C’è fame di vendetta.

VENDETTA – L’Inter non deve più niente a questo campionato, ha fatto il massimo e ha raggiunto il risultato più importante, vale a dire la seconda stella. Nonostante ciò ci sono ancora 4 gare da giocare, di cui la prossima particolarmente intrigante. Il motivo? Sassuolo-Inter. La squadra dell’attuale allenatore Davide Ballardini è stata l’unica a battere l’Inter in questa stagione di Serie A. Quel 2-1 a San Siro in un turno infrasettimanale grida ancora vendetta per come è arrivato.

PASSATO – Il Sassuolo tra l’altro è stato spesso avversario indigesto dei nerazzurri. Non proprio una bestia nera, ma quasi. Tante sconfitte, tante cadute improvvise come quella fatale per lo Scudetto del 20 febbraio 2022. Sì, proprio nello stesso anno in cui il Sassuolo perse con un netto 3-0 al Mapei Stadium con il Milan all’ultima giornata senza nemmeno provare a far male agli avversari. Questi sono episodi che fanno male, che non vanno affatto dimenticati. Ora i neroverdi rischiano la Serie B, sono con un piede nella fossa. Non sarebbe male se il secondo piede nella fossa lo mettesse proprio l’Inter, cancellando definitivamente gli incubi.