Inter-Liverpool, tutti in gruppo tranne due: assente Vecino! Il motivo

Inter-Liverpool è la sfida in programma domani alle ore 21.00 a San Siro, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri si stanno allenando proprio in questi minuti (vedi articolo) con un assente. Di seguito quanto riportato da Franco Vanni

UN ASSENTE – Inter-Liverpool è la sfida in programma domani a San Siro alle ore 21.00, valevole per l’andata degli ottavi di Champions League. Ad Appiano Gentile, dove è presente tutto il management nerazzurro, Alessandro Bastoni dà sempre più garanzie. Secondo quanto appreso da Franco Vanni, solo due non si allenano in gruppo mentre Matias Vecino è assente: “Alla Pinetina tutti in gruppo tranne Correa e Gosens. Non si vede Vecino. C’è invece Barella, che pure non potrà giocare”.

Alla Pinetina tutti in gruppo tranne Correa e Gosens. Non si vede Vecino. C’è invece Barella, che pure non potrà giocare (e nel torello va in mezzo Vidal) #InterLiverpool pic.twitter.com/aWa2FCPBuV — franco vanni (@franvanni) February 15, 2022

PROBLEMA – Il centrocampista uruguaiano ha un problema fisico: “Vecino non è stato segnalato come ‘non a disposizione’ ma nei fatti non c’era. Sembra abbia problema fisico”, ha aggiunto Vanni.