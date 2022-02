Inter-Liverpool, anche Zhang ad Appiano! Bastoni sempre meglio – Sky

Inter-Liverpool è la sfida in programma domani alle ore 21.00 a San Siro, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League (QUI le parole di Inzaghi in conferenza stampa). Secondo le ultime di Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, Bastoni sta sempre meglio. Presente Zhang in allenamento

DIRIGENZA PRESENTE – Inter-Liverpool è la sfida di Champions League in programma domani a San Siro alle ore 21.00. Andrea Paventi fa il punto in casa nerazzurra: «Allenamento in corso in questo momento. Non ci sono molti dubbi per Inzaghi, Alessandro Bastoni sempre meglio e giocherà. Arturo Vidal al posto di Nicolò Barella insieme a Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries agirà a destra e dall’alta parte Ivan Perisic. Oggi presente ad Appiano Gentile tutto il management dell’Inter, compreso il presidente Steven Zhang che rimarrà almeno fino alla gara di ritorno. Ha voluto seguire gli allenamenti anche lui».