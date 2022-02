Lega Serie A, altra fumata nera per il nuovo Presidente: un solo voto valido! E nuovo quorum

Lega Serie A ancora senza Presidente dopo l’addio di Dal Pino al suo ruolo. Anche la seconda votazione si è conclusa con una fumata nera, che fa cambiare il prossimo quorum utile per la nuova elezione ai vertici

AAA CERCASI PRESIDENTE – Dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino, ancora è un nulla di fatto l’elezione del nuovo Presidente della Lega Serie A, prevista con discreta urgenza. Tutte le società di Serie A si sono riunite per far valere la propria preferenza ma l’esito è identico a quello della prima votazione, tenutasi la settimana scorsa: fumata nera. L’unico voto valido è per Carlo Bonomi (già Presidente di Confindustria, ndr), che prende uno dei venti voti a dispetto di ben diciannove schede bianche. L’unico voto valido, in pratica. Il quorum per l’elezione del nuovo Presidente della Lega Serie A scende a così a 11 voti (oggi era 14, ndr), necessari per nominare l’erede di Dal Pino a partire dalla terza assemblea in programma nelle prossime settimane.