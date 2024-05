Bento di… Primavera, l’Inter finanzia il portiere con 4 ex del vivaio − TS

L’Inter ha deciso di virare forte su Bento. Il portiere brasiliano è il prescelto di Ausilio per affiancare Yann Sommer. A finanziare l’operazione la cessione di quattro giovani ex Primavera nerazzurri.

L’OPERAZIONE − Bento per l’Inter è una pista più che concreta. Ormai, la situazione è chiara: dopo Taremi e Zielinski, sottolinea Tuttosport, il prossimo arrivo in casa nerazzurra dovrebbe essere quello del portiere brasiliano. Bento ha già detto sì all’Inter e presto lascerà l’Athletico Paranaense non per clausola da 60 milioni di euro richiesta per l’estero, bensì per una ventina di milioni. I due club si parlano ormai da tempo e la scorsa estate Piero Ausilio strappò una promessa alla società di Curitiba, ossia di posticipare l’operazione all’estate successiva. Lo stesso DS, durante la festa scudetto dell’Inter, ha risposto ad una domanda su Bento cercando di andare via in dribbling, ma senza grande successo. Per finanziare l’operazione Bento, l’Inter punterà a cedere quattro ex giovani della Primavera, oggi in prestito. Gaetano Oristanio se il Cagliari dovesse salvarsi dovrebbe essere riscattato per quattro milioni di euro. Martin Satriano, che sta centrando una storica qualificazione in Champions League col Brest (30 presenze, 18 da titolare), dovrebbe rimanere in Francia o comunque non sarà difficile trovargli una sistemazione. Poi ci sono Mattia Zanotti, oggi al San Gallo, e Zinho Vanheusden, capitano dello Standard Liegi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino