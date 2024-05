Inter, il 1° maggio si lavora! Prime indicazioni per il Sassuolo − CdS

Oggi 1° maggio e l’Inter ritorna al lavoro ad Appiano Gentile. I campioni d’Italia dovranno preparare la partita di campionato col Sassuolo. Simone Inzaghi farà qualche rotazione.

LAVORO E INDICAZIONI − Dopo una domenica di grande festa e due giorni di pausa, l’Inter questo pomeriggio (1° maggio) ritornerà a lavorare per preparare la prossima sfida di campionato contro il Sassuolo di Davide Ballardini. I neroverdi sono invischiati nella lotta per non retrocedere, visto il penultimo posto in classifica. E dopo il 5-1 di Firenze, dovranno necessariamente riscattarsi. Una sfida, che i nerazzurri giocheranno come sempre al massimo, non solo per onorare la competizione, già peraltro stravinta, ma per tre obiettivi non del tutto banali. In vista della gara di Reggio Emilia, Simone Inzaghi già da oggi inizierà a studiare qualche rotazione. D’altronde col campionato già bello che vinto, è giusto che il tecnico inizi a dare spazio a chi ha giocato di meno anche per testarlo in vista della prossima stagione. Il riferimento va soprattutto a Tajon Buchanan, mai sceso titolare in questa primissima esperienza all’Inter. Inoltre, l’Inter a Sassuolo farà tutto in giornata. Ossia, la squadra non rimarrà in città dopo la partita, bensì ritornerà immediatamente a Milano.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.