Mkhitaryan l’highlander, in un dato solo Dybala gli è davanti! − CdS

Mkhitaryan l’inossidabile o l’highlander, sono tanti e infiniti gli aggettivi per qualificare il centrocampista armeno, il vero uomo in più di questa Inter scudettata. In Serie A, solo Dybala lo supera in una specialità.

INOSSIDABILE − Henrikh Mkhitaryan l’uomo in più dell’Inter tricolore. L’armeno è stato uno dei fattori cardini della squadra di Simone Inzaghi, l’equilibratore tra centrocampo e attacco e componente di spessore del centrocampo più bello e forte d’Italia. Mkhitaryan si è visto anche in zona gol, non tanto dal punto di vista realizzativo, tant’è che le ultime due marcature sono datate al derby di Milano di andata, bensì come assist-man. L’armeno ha infatti collezionato otto passaggi vincenti in questo campionato, meglio di lui solamente il romanista Paulo Dybala. Mkhitaryan però ha un primato all’Inter: ossia con 3402′ giocati fin qui è il giocatore ad aver totalizzato più minuti. Praticamente ha giocato sempre titolare in queste 34 partite di campionato, fatta eccezione per Salernitana-Inter, dov’è subentrato a gara in corso. L’ex Roma ha vinto il suo decimo titolo in carriera, nonché il primo titolo nazionale in un campionato di alto livello. L’ultimo era stato quello allo Shakhtar Donetsk oltre dieci anni fa.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.