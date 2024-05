Inzaghi, tutta l’Inter intorno a te! Rinnovo e assalto all’Europa − CdS

Simone Inzaghi è amato da tutto il mondo Inter: squadra, dirigenza e tifosi. Nessuno escluso. Ora si punta al rinnovo di contratto, per dare l’assalto all’Europa.

INNAMORATI − Tutti pazzi per Simone Inzaghi, l’artefice principale del ventesimo scudetto dell’Inter. Uno scudetto dominato, ipotecato a febbraio e vinto nella maniera più bella ed emozionante: al derby di Milano. Insomma, è senza ombra di dubbio uno dei trionfi più belli di sempre per i tifosi della Beneamata. Inzaghi ha spazzato via i malumori emersi due anni fa, quando l’Inter si fece rimontare dal Milan perdendo lo scudetto 2021-22. Inoltre, nelle ultime quattro stagioni, ha chiuso tre volte nei primi quattro posti: quarto con la Lazio nella stagione 2019-20, secondo e terzo con l’Inter nella 2021-22 e 2022-23 e adesso primo. Ora in casa Inter tutti si aspettano il suo rinnovo di contratto. Manca poco. Inzaghi, al termine della stagione, si siederà a tavola con i dirigenti per firmare fino al 2027 e programmare il futuro. Un futuro, sottolinea il Corriere dello Sport, che dovrà essere bello e vincente. L’Inter è ormai ritornata grande, grazie alle idee del suo tecnico, amato anche in Inghilterra, dove un giorno sperano di vederlo in panchina in Premier League. Ma il futuro prossimo è nerazzurro: l’Inter ora cerca l’assalto europeo e non più da underdog.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia