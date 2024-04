Inter, finalmente un mercato tranquillo? Le prospettive future

L’Inter non vive un mercato tranquillo da tempo, forse anche troppo. Tante cessioni, poche certezze fino all’estate scorsa. Qualcosa dovrebbe cambiare però d’ora in poi.

PASSATO – L’Inter non ha mai vissuto un mercato tranquillo negli ultimi anni. Da quando è arrivato Simone Inzaghi sono arrivate sempre cessioni in estate. Da Achraf Hakimi, che è stato il primo a salutare dopo lo Scudetto con Antonio Conte, a Romelu Lukaku e Christian Eriksen. La storia proseguì, perché l’anno successivo andò via Ivan Perisic a parametro zero in seguito alla doppietta in finale di Coppa Italia. Si è arrivati infine all’ultima sessione, quando salutarono addirittura in 12. Ancora Lukaku, Milan Skriniar, André Onana, Robin Gosens, Edin Dzeko e tanti altri. Adesso la situazione può cambiare.

SICUREZZE – I tempi stanno cambiando, i risultati ottenuti in campo hanno dato una svolta alla gestione societaria. L’ultimo bilancio permette di organizzare un mercato senza obbligo di cessioni. Gli introiti dallo stadio, dalla Champions League, dalla seconda stella e le future entrate come quelle per il Mondiale per Club del 2025 rendono l’Inter un club al sicuro. Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, durante la festa di domenica, hanno ribadito che il desiderio sarà quello di non vendere nessuno. Tutto dipenderà però anche dalle offerte che arriveranno, se arriveranno. Niente è certo, perché davanti ad una proposta di 100 milioni o più per un giocatore chiunque in Italia tentennerebbe. La speranza è che i giocatori nerazzurri non abbiano attirato troppo l’interesse dell’Europa: sarebbe un sogno vivere una seconda stagione con questi ragazzi. ′Quelli del ventesimo Scudetto‘ meritano una conferma, ma soprattutto meritano di giocare un altro anno insieme. Prima di compagni, hanno dimostrato di essere amici.