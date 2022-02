Primavera, si torna in campo dopo le recenti delusioni: data e ora di Fiorentina-Inter

Primavera, nuovo impegno in calendario per l’Under-19 nerazzurra di Chivu. Di seguito tutte le informazioni utili per la prossima partita in programma, Fiorentina-Inter

PRIMAVERA IN CAMPO – La sconfitta casalinga con rimonta da 2-0 a 2-3 firmata Sampdoria e il pareggio in casa dell’Atalanta. In mezzo l’eliminazione dalla UEFA Youth League per mano dello Zilina. Le ultime tre partite dell’Inter Under-19 di Cristian Chivu sono tutt’altro che memorabili. Meglio tornare subito in campo per cercare la reazione giusta. Tempo di turno infrasettimanale per il Campionato Primavera 1, arrivato alla 19ª giornata (vedi programmazione TV). In programma Fiorentina-Inter domani – mercoledì 16 febbraio 2022 – a partire dalle ore 15:00 presso lo Stadio Comunale “Gino Bozzi” di Firenze. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta su Inter-News.it, che coprirà l’evento Primavera della squadra di Chivu prima dell’inizio del pre-partita di Inter-Liverpool di UEFA Champions League (vedi informazioni).