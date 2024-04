Inter pensa già al post-Sommer: prima un addio, poi testa al futuro

L’Inter guarda anche al futuro e al prossimo mercato estivo. I nerazzurri stanno monitorando con attenzione il nome di Bento dal Brasile per completare il reparto dei portieri insieme a Sommer. Su di lui tanti altri club europei.

COPPIA ATTUALE – Con uno scudetto in tasca e la seconda stella cucita sul petto, l’Inter lavora anche al futuro della prossima stagione. Simone Inzaghi nelle ultime uscite stagionali potrebbe concedere più minuti a chi ha giocato di meno. Potrebbe toccare a Emil Audero difendere la porta dell’Inter. Il portiere in prestito dalla Sampdoria nel corso della stagione ha difeso ben poche volte i pali dell’Inter vista la seconda giovinezza di Yann Sommer, che ha fatto terra bruciata tra i pali. Per il dodicesimo, però, queste potrebbero essere le ultime partite in nerazzurro, eccetto qualche cambio di strategia di Piero Ausilio in porta.

Inter su Bento: da vice-Sommer a erede

OBIETTIVO OLTREOCEANO – Se Audero rischia di salutare anzitempo, l’Inter sta monitorando con estrema attenzione Bento Matheus Krepski. Il portiere brasiliano, adesso all’Athletico Paranaense, ha dato segnali di apertura a un trasferimento in Europa. Il classe ’99, che si sta rilevando una sicurezza in Brasile, è diventato il primo nome sulla lista di Beppe Marotta e della società per affiancare Sommer all’inizio e poi prendersi la maglia da titolare. Un nome che potrebbe riproporsi spesso in estate, con l’Inter che vuole chiudere l’operazione per portarlo subito a Milano e anticipare l’agguerrita concorrenza. Sono tanti i club europei su Bento. L’Inter, però, vuole andare più veloce di tutti e bloccare il nome che oggi è segnato in rosso sui taccuini.