FOTO – Buchanan festeggia… E Thuram lo prende in giro!

Oltre ai compagni di squadra, anche il ‘nuovo’ arrivato Tajon Buchanan festeggia per la vittoria dello storico ventesimo scudetto. E lo fa a due giorni di distanza, come gli fa scherzosamente notare Marcus Thuram.

INDIMENTICABILE – Per Tajon Buchanan quello di domenica è sicuramente un momento della carriera che non dimenticherà mai. Come tanti dei suoi compagni di squadra. Il canadese, arrivato dal Brugge a gennaio, non ha ancora avuto modo di mettersi troppo in mostra. Ma questo non gli ha impedito di iniziare a respirare il caloroso ambiente nerazzurro, con i suoi appassionatissimi tifosi. “Un giorno da ricordare” recita il suo post su Instagram, a sottolineare quanto lui stesso sia rimasto impressionato da quanto visto.

Tajon Buchanan, belle parole per l’Inter… Ma poi arriva Thuram!

PRESA IN GIRO – Ma, in tutto questo, non si fa mancare il solito “burlone” Marcus Thuram. L’attaccante francese, che ha un animo molto giocoso, ne approfitta per prendere in giro proprio Tajon Buchanan Il motivo? L’aver pubblicato il suo post ben due giorni dopo la festa. “Ti sei decisamente preso il tuo tempo per pubblicare” le parole del francese. C’è grande curiosità, ora, di sapere se lo scambio di battute continuerà. Ma, conoscendo Thuram e soprattutto alcuni dei suoi compagni (vedasi Marko Arnautovic…), probabilmente le prese in giro continueranno…