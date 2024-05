Sassuolo-Inter, Inzaghi pensa a 5 cambi! La probabile formazione

L’Inter sarà ospite del Sassuolo in questo weekend di Serie A. Con lo scudetto già cucito sul petto, Simone Inzaghi pensa a qualche cambio per la sua Inter.

CAMBI – Archiviato lo scudetto nel derby contro il Milan e quindi con la vittoria aritmetica, l’Inter vuole comunque chiudere in bellezza il proprio campionato. Con dei record da battere, Simone Inzaghi pensa anche a qualche turnover contro il Sassuolo così da dare minutaggio a chi ha giocato di meno. Uno dei pochi reparti che potrebbe non essere toccato contro gli emiliani è la porta che vedrebbe titolare ancora una volta Yann Sommer. In difesa spazio a Yann Bisseck che potrebbe sostituire Benjamin Pavard e completare il reparto con De Vrij e Bastoni. Spazio anche a Carlos Augusto sulla fascia di sinistra e con Davide Frattesi che potrebbe dare un po’ di riposo all’instancabile Mkhitaryan. In regia invece resiste il ballottaggio tra Kristjan Asllani e Hakan Calhanoglu, con l’albanese in leggero vantaggio. In attacco invece confermato Lautaro Martinez che vuole tornare al gol: al suo fianco invece, si alzano le quotazioni di Alexis Sanchez che contro il Torino non vedeva l’ora di entrare. Questa la probabile formazione dell’Inter

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Frattesi, Carlos Augusto; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.