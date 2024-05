Bisseck, sfrutta le occasioni! Più spazio, più responsabilità

Yann Aurel Bisseck avrà maggiore spazio nelle prossime settimane. Il giocatore dell’Inter sarà coinvolto di più, ma questo implica ci siano altre responsabilità. Può reggerle? La risposta.

INIZI – Una stagione del genere non può che essere giudicata positivamente. Yann Aurel Bisseck è arrivato da sconosciuto dall’Aarhus, è partito dai 10 minuti disastrosi col Monza e dall’esordio in UEFA Champions League con il Salisburgo in Austria. Da lì in poi il tedesco ha acquisito fiducia e le prestazioni sono notevolmente migliorate. Da agosto a novembre sembrava un fantasma, Simone Inzaghi non lo utilizzava mai. Il turnover europeo lo ha aiutato ad ambientarsi, ma soprattutto a capire lo stile di gioco del suo tecnico.

PRESSIONI – Adesso l’Inter ha vinto lo Scudetto, non ha niente da giocarsi. Domenica c’è stata la festa, l’anno si è chiuso nel migliore dei modi. Solo però per quanto riguarda gli obiettivi, perché mancano ancora 4 gare in campionato. In queste molte seconde linee avranno più spazio, tra cui Bisseck. Viene visto come il sostituto naturale di Benjamin Pavard, potrebbe anche essere provato centrale senza Francesco Acerbi. Il suo futuro nella rosa è indubbio: se continuerà a giocare ai livelli a cui è riuscito ad arrivare diventerà presto un titolare. Un giocatore della sua fisicità e tecnica è difficile da trovare, per questo va sfruttato così come lui deve sfruttare questo momento pieno di occasioni. Reggerà le maggiori pressioni? Una delle migliori prestazioni è stata con l’Atletico Madrid al Civitas Metropolitano, una risposta migliore è impossibile da trovare.