Inzaghi: «Fiducia Inter? Ci sono segnali! Sull’attacco valuto le condizioni»

Inzaghi ha parlato in conferenza stampa assieme a Calhanoglu, alla vigilia di Inter-Liverpool (vedi articolo). In vista dell’andata degli ottavi di finale di Champions League il tecnico non risolve il dubbio in attacco, ma è sicuro che la sua squadra sia pronta all’appuntamento.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Liverpool.

Delle squadre inglesi si dice che facciano sempre un altro calcio, può essere annullato nel doppio confronto?

Le squadre inglesi penso che siano squadre molto forti. Hanno vinto tutte il loro girone, tranne il Chelsea che ha perso il primato nell’ultima giornata. Io penso che il Liverpool sicuramente sia una delle squadre più forti d’Europa, però sono contento che la nostra società, i nostri tifosi e i ragazzi stessi si meritino di giocare delle partite del genere contro avversari di questo blasone. Sono tanti anni che non facevamo un ottavo di finale, sarà molto difficile ma noi cercheremo di giocarcela con le nostre armi.

Benitez dice che le due squadre giocano un calcio molto offensivo e creano molte occasioni da gol. Inzaghi la vede così?

Sulla carta io penso che il Liverpool sia favorito, però le partite secondo me vanno sempre giocate. Noi sappiamo quello che chiederò alla squadra e ai ragazzi, che dobbiamo scendere in campo e proporre sempre il nostro gioco. Voglio i ragazzi con la mente libera, proponendo sempre il nostro gioco. Poi sappiamo che in queste partite la determinazione sarà quella che farà la differenza: i miei ragazzi hanno dimostrato da inizio stagione che ne hanno da vendere.

L’Inter, dal 2018, nei dodici big match in Europa nove volte è uscita sconfitta. Cosa può dare fiducia per il Liverpool?

Io penso che, per quanto riguarda la fiducia per il match di domani, ci sono segnali che mi manda la squadra. Sabato abbiamo giocato un’ottima partita contro un Napoli molto forte, una squadra organizzata. Secondo me nel primo tempo abbiamo fatto una partita normale ma in determinate sfide serve di più. Abbiamo subito un rigore al 5′, la squadra poteva disunirsi ma siamo rimasti in corsa nel primo tempo facendo una gara sufficiente. Nel secondo tempo siamo entrati in campo con un grandissimo spirito e voglia di vincere il match: è quello che mi dà grande fiducia anche per domani, sapendo che incontriamo una grandissima squadra. La rispettiamo, però non partiamo battuti.

Il grande ballottaggio della vigilia è fra Lautaro Martinez e Sanchez. Per Inzaghi perché dovrebbe giocare uno e perché l’altro?

Per quanto riguarda gli uomini davanti in questo momento hanno tutti le stesse possibilità di giocare. Oggi abbiamo un allenamento, domani un altro e abbiamo giocato tante partite intense in questo periodo. Bisognerà valutare le condizioni di tutti e tre gli attaccanti: due giocheranno, uno entrerà a partita in corso. Dopo l’allenamento di oggi e di domani prenderò una decisione, ma ho la fortuna di avere giocatori maturi che accettano le scelte. Di volta in volta, quando ho la possibilità, cerco di farli ruotare perché è difficile recuperare energie fisiche e soprattutto mentali.

Nel 2022 dell’Inter quanto dà fastidio portarsi indietro quell’asterisco della gara mai giocata col Bologna?

Io, per quanto riguarda il recupero, penso che è successo. Devo accettarlo come negli anni precedenti: è una cosa che mi capita spesso, un anno con la Lazio ho avuto una partita con l’Udinese che mi sono trascinato a lungo e l’anno scorso col Torino. Quest’anno abbiamo il recupero col Bologna e ci penseremo a tempo debito: chiaramente è una partita importante, ma la nostra priorità adesso si chiama Liverpool.

C’è la sensazione di poter fare la storia del club in Europa dopo undici anni?

Questo sicuramente. Ne ho già parlato con la squadra e i ragazzi: il primo step era arrivare agli ottavi dopo undici anni. Non arrivando agli ottavi era impossibile arrivare ai quarti. Adesso abbiamo davanti un top club con individualità fortissime, però come detto le partite iniziano tutte 0-0. Ce la giocheremo con le nostre armi e le nostre motivazioni, sapendo che in determinate gare non puoi lasciare il particolare perché può essere decisivo.

Inzaghi, si aspettava di arrivare a questa partita con il Liverpool avendo perso qualche punto in campionato?

Sapevamo che prima del Liverpool avremmo affrontato Milan e Napoli in serie. Per quanto riguarda le prestazioni personalmente sono molto soddisfatto, perché per settanta minuti abbiamo fatto un grandissimo derby. Ancora meglio del Napoli, dove abbiamo fatto un grande secondo tempo. Normale che un punto su sei non mi soddisfi, però per quello che abbiamo espresso secondo me abbiamo fatto due grandi partite contro due grandissime squadre. Insieme a noi e alla Juventus, visto il trend che sta avendo e il mercato che ha fatto a gennaio, fino alla fine sarà un campionato aperto che si giocherà sui dettagli.

Avete tratto qualcosa dalle due partite che il Milan ha giocato col Liverpool nella fase a gironi?

Io penso che, chiaramente, con lo staff abbiamo visto quelle due gare e le recenti del Liverpool. È una squadra con grandissimi giocatori in ogni reparto, ha una rosa lunga e un grandissimo allenatore. Ha una rosa intensa, bisogna essere bravi in qualsiasi momento: quando abbiamo la palla noi, perdendola e sbagliando qualche passaggio, possono ripartire in ogni momento. Quando ce l’hanno loro hanno van Dijk e Alisson che hanno palle lunghe e precise, coi due terzini coi piedi quasi da registi. Possono creare sempre problemi in ogni parte del campo.