De Grandis: «Inter, Fantastici 4? Dumfries la ‘Cosa’. Poi altre tre giocatori»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione de ‘Il calcio è servito‘, ha voluto fare un paragone tra quattro giocatori dell’Inter associati ai personaggi del fumetto Marvel ‘Fantastici 4’. Non ha dubbi su Dumfries

FANTASTICI 4 − De Grandis individua quattro giocatori nerazzurri da paragonare ai famosi personaggi Marvel: «Denzel Dumfries? Schiacciasassi. Ogni volta che facciamo la pagella di Dumfries mi viene in mente quest’uomo che caracolla ma che riesce a battere ogni barriera. Lo paragona alla Cosa dei Fantastici 4 perché va avanti e butta tutto ciò che ha intorno. Ma ogni tanto ha anche qualche tocco di fino, nel momento in cui l’Inter ha avuto difficoltà contro il Napoli lui non ne ha avute. Ha fatto tanta strada sulla sua fascia. Inter-Liverpool? Rimanendo in tema Fantastici 4, la torcia potrebbe essere Edin Dzeko che è on-fire; la donna invisibile, faccio fatica a trovarla, ma potrei dire Marcelo Brozovic. Il croato si rende invisibile ma è lui in realtà che manovra il gioco sotto traccia; quello che si allunga? Hakan Calhanoglu perché trova l’ispirazione nell’inserirsi nel momento giusto».