Sabatini: «Inter-Liverpool? Solo due ex, entrambi passati prima da Milano»

Sandro Sabatini, intervenuto negli studi di Sport Mediaset, ha raccontato i precedenti tra Inter e Liverpool. Poi, ha ricordato gli unici trasferimenti che hanno coinvolto le due squadre

PRECEDENTI − Sabatini fa un resoconto sugli incroci tra nerazzurri e inglesi: «Solo due gli incroci tra Inter e Liverpool, con due soli giocatori passati dall’una all’altra sponda. Entrambi dall’Inter al Liverpool: Philippe Coutinho recentemente, l’altro è Paul Ince. L’inglese, nell’ultima gara a San Siro contro il Napoli prima fece autogol per poi riscattarsi con una rete. Fu, inoltre, il primo acquisto di Massimo Moratti. Giocatore simbolo per l’Inghilterra, lui poi volle tornare in Inghilterra anche se Moratti provò a convincerlo con Ronaldo».