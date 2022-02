Calhanoglu: «Un segreto? Ne ho due. Chi tifa il Milan? Non mi interessa!»

Calhanoglu ha tenuto la conferenza stampa di vigilia assieme a Inzaghi (vedi articolo). Su Inter-Liverpool il centrocampista turco è sicuro di poter far bene e attende l’appuntamento.

CONFERENZA CALHANOGLU – Questa la conferenza stampa di Hakan Calhanoglu alla vigilia di Inter-Liverpool.

Avete fatto due ottime partite col Real Madrid ma senza portare punti, qual è l’errore da non ripetere ora?

Abbiamo giocato veramente bene contro il Real Madrid, in casa e anche fuori. Abbiamo dimostrato, però la mancanza è stata nelle nostre occasioni che abbiamo sbagliato. Creando tanto non abbiamo fatto gol. Domani sarà uguale: creiamo sempre occasioni, ma domani ne arriveranno solo due o tre e dovremo fare gol. Se lo facciamo dobbiamo chiudere e dimostrare fino alla fine, perché domani sarà una partita molto intensa col Liverpool.

C’è un segreto per la sua stagione? Dal punto di vista di gol e assist, a questo punto dell’anno, è la migliore in Italia.

Il mio segreto sicuramente penso che sia il mio cuore e la mia mentalità. Sono arrivato in una squadra che ha un’enorme mentalità di vincere, ha già vinto il campionato e sono venuto qui per dimostrare. Grazie a loro che mi hanno dato una grande mano, poi col mister gioco in un altro ruolo. Mi piace molto, sto più con la palla: il resto tocca a me e alle mie qualità.

Calhanoglu, grande continuità quest’anno: cos’è cambiato a livello personale?

Sicuramente è cambiato il gioco del mister. Sono cresciuto grazie a lui e al mio staff: loro mi aiutano sempre, sono qua tutti i giorni per migliorare i giocatori. Sento la loro importanza e faccio quello che devo fare sul campo.

Il Milan domani sera tiferà per l’Inter, perché vada più avanti possibile avendo distrazione in campionato, o per il Liverpool?

Ho tanti amici lì, però non credo che loro domani tifino per noi. Questo non mi interessa: guardiamo al nostro lavoro e a quello che dobbiamo fare domani. Poi lo analizzeremo col mister preparandoci per la prossima partita.

Si aspettava, a questo punto dell’anno, di essere in corsa per le tre competizioni?

Già in sei mesi ho vinto un trofeo, mi mancava. Siamo in semifinale di Coppa Italia e voglio vincerla, però la Champions League è sempre un sogno. Vediamo domani cosa succede, dobbiamo restare uniti e dimostrare. Se giochiamo il nostro gioco secondo me faremo bene.

Per Calhanoglu c’è la sensazione di poter fare la storia del club in Europa dopo undici anni?

Ho già perso agli ottavi contro l’Atlético Madrid. Speriamo di vincere e passare il turno, queste partite sono importanti.

Il centrocampo del Liverpool è pazzesco, come pensate di fronteggiarlo?

Loro sono dinamici in mezzo, lo sappiamo. Però domani andiamo sul campo con personalità: io sono già pronto, mi aspettavo questa partita. Affrontare una squadra forte ti fa vedere la tua personalità, come stai in campo. Sono pronto e voglio vedere come stanno loro.