Inter, altro centrocampista nel mirino? Marotta e Ausilio guardano in Scozia

Mentre la stagione volge al termine dopo la conquista ufficiale del ventesimo scudetto e della seconda stella nella propria storia, l’Inter guarda già anche al mercato per il prossimo anno. Presi Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, il prossimo obiettivo non è soltanto Albert Gudmundsson. Ma anche un altro centrocampista, come riportano i media britannici.

OBIETTIVO DI MERCATO – Non solo l’attacco: in casa Inter si lavora anche per puntellare il centrocampo. Tanto che, dopo l’arrivo a parametro zero di Piotr Zielinski, Beppe Marotta e Piero Ausilio iniziano a guardare in Scozia. Il nome, come riporta il The National, quotidiano scozzese, è quello di Matt O’Riley del Celtic Glasgow. Che, peraltro, è anche tra i candidati al premio di miglior giocatore della Premier League scozzese di questa stagione. Un reparto, il centrocampo, che vedrà effettivamente uscire sia Stefano Sensi che Davy Klaassen, pertanto a livello numerico un altro obiettivo dopo il polacco del Napoli può rivelarsi necessario. Particolarmente vedendo la lunghezza della stagione.

Inter, Marotta e Ausilio alla caccia di Matt O’Riley

CIFRE – Ma, chiaramente, il primo aspetto di cui parlare sono le cifre. Elevate, al momento. Sul giocatore, infatti, era forte anche l’interesse dell’Atletico Madrid. Ma il Celtic Glasgow è chiaro: il prezzo del cartellino si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Una cifra giudicata decisamente alta dall’Inter per il classe 2000, che è però anche figlia dell’importanza che ha per la squadra. Nel campionato scozzese, infatti, O’Riley ha messo a referto ben tredici gol e undici assist in trentadue presenze. Numeri davvero impressionanti, seppur siano da soppesare riguardo al livello della competizione.

OBIETTIVO – Insomma, dopo Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e l’obiettivo Albert Gudmundsson, il prossimo passo potrebbe proprio arrivare in Scozia. Le notizie al momento le riportano soltanto i media britannici, ma chissà che la pista O’Riley per l’Inter non possa prendere quota proprio nelle prossime settimane. Specialmente se Marotta e Ausilio dovessero trovare la chiave giusta per avere a disposizione un importante tesoretto da investire.